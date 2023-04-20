Елена Сорокина рассказала, как Рязань готовится к празднованию Дня Победы

В Рязани продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Подробности сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.

20 апреля на заседании рабочей группы собравшиеся проанализировали концепцию проведения мероприятий, совместно с силовыми структурами и областными ведомствами обсудили меры безопасности.

9 мая для обеспечения безопасности граждан не будет шествия «Бессмертного полка». Проводить «Бессмертный полк» планируется в других форматах, в том числе, «онлайн».

— В преддверии праздника и на 9 мая все основное внимание — нашим уважаемым ветеранам, — написала Сорокина ВКонтакте. — С 25 апреля по 8 мая проведем адресные поздравления в формате фронтовых мобильных бригад во дворах, где проживают ветераны, создадим атмосферу праздника. Никого не обойдем вниманием!

В городе подготовлено 78 культурно-массовых мероприятий, акций, творческих встреч, фотовыставок. Всероссийская акция «Сад Памяти», традиционная церемония возложения цветов и гирлянд Воинской славы на Скорбященском мемориальном комплексе и на площади Победы, шествие подразделений Рязанского территориального гарнизона, смотр-конкурс «Песня в солдатском строю», сводный хор отцов и сыновей и многие другие события пройдут в предпраздничные и праздничные дни.