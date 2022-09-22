Елена Сорокина рассказала, как будут формировать классы в новой школе в Кальном

Ход строительства новой школы в рязанском микрорайоне Кальное проверила глава администрации Елена Сорокина 22 сентября. Рейд прошёл совместно с сообществом родителей и активистов «Народный контроль. Наша школа».

Подрядчик, возводящий школу, показал большую парковку и пояснил, как будет организовано одностороннее движение. Сейчас на территории ведётся подготовка к укладке асфальта, установке оборудования на игровых площадках.

Вместе с родителями мэр прошла по этажам школы. Сейчас внутри идёт отделка. Строительство образовательного учреждения выходит на завершающую стадию. В конце года здание оснастят необходимым оборудованием.

— Многие рязанские семьи очень ждут, когда новая школа откроет двери. И, конечно, родители обеспокоены вопросом, какие адреса будут к ней прикреплены. Для того, чтобы понять, сколько детей придут, сколько для них необходимо классов, сколько учителей, управление образования запустило предварительный опрос. Он вызвал активное обсуждение. Я внимательно познакомилась с тем, что опубликовало управление образования, и с мнениями родителей и решила провести встречу с жителями на площадке и внести ясность в вопрос, — сообщает Сорокина.

Глава администрации добавила: школа объединяет людей, поэтому не должно быть несогласий. Отправиться учиться детей в новое образовательное учреждение смогут все, кто проживает в Кальном. Однако это не относится к 9-м и 11-м классам. Перед управлением образования будет стоять задача распределить детей и по классам и подобрать педагогов.

Постановление о закреплении адресов будет подписана в марте 2023 года. Сотрудники администрации будут проводить мониторинг ситуации.