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Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Рязани

В Рязани продолжается ремонт дорог. В четверг, 18 августа, мэр города Елена Сорокина проверила ход работ.

Глава администрации напомнила: в этом году в городе 57 участков дорог ремонтируют «картами», также проводятся работы в рамках заключённых контрактов.

На проезде Машиностроителей на участке протяженностью 340 метров выполняется ремонт «картами». Дорогу отфрезеровали, подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя.

На проезде Завражнова в настоящее время сделали нижний слой асфальта, верхний планируется уложить в будущем году.

На Первомайском проспекте проведены работы по регулировке люков, отфрезеровано почти 7000 кв. метров дорожного полотна. Сегодня ночью подрядчик планирует приступить к укладке выравнивающего слоя. Работы будут продолжены и в следующем году.

– На многих дорогах уже проходят приемки с участием депутатов и представителей общественности. На тех территориях, где ещё ведутся работы, продолжаем контролировать процесс. Скоро осень!, – напомнила Сорокина.

Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Рязани
Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Рязани
Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Рязани
Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Рязани
Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Рязани
Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Рязани
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