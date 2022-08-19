Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Рязани

В Рязани продолжается ремонт дорог. В четверг, 18 августа, мэр города Елена Сорокина проверила ход работ.

Глава администрации напомнила: в этом году в городе 57 участков дорог ремонтируют «картами», также проводятся работы в рамках заключённых контрактов.

На проезде Машиностроителей на участке протяженностью 340 метров выполняется ремонт «картами». Дорогу отфрезеровали, подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя.

На проезде Завражнова в настоящее время сделали нижний слой асфальта, верхний планируется уложить в будущем году.

На Первомайском проспекте проведены работы по регулировке люков, отфрезеровано почти 7000 кв. метров дорожного полотна. Сегодня ночью подрядчик планирует приступить к укладке выравнивающего слоя. Работы будут продолжены и в следующем году.