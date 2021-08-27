Елена Сорокина проверила ремонт дорог картами в Рязани

В четверг, 26 августа, Елена Сорокина вместе с представителями управления благоустройства и молодёжной администрации проверили дороги, где проводится ремонт картами. Мэр Рязани пообщалась с подрядчиками и осмотрела ход работ.

На дублёре Московского шоссе полностью восстановили дорожное покрытие от улицы Западной до дома №43 по Московскому шоссе. Также там проведён ямочный ремонт. На участке дороги ограничат скорость до 40 км/ч. Чуть позже там появится знак.

Ремонт картами проводят и на улице Юбилейной. Сейчас там укладывают асфальт на примыканиях к автодороге, а также поднимают люки. Вблизи отремонтированной дороги между домом 10в стр. 1 и разворотным кругом ведется строительство. Елена Сорокина поручила застройщика обустроить твердое основание въезда с территории стройки на дорогу.

На улице Пирогова завершили ремонт асфальтобетонного покрытия. Претензий к работам не возникло.

Дорога стала ровной, и, как это часто бывает, теперь здесь автомобили ездят на значительных скоростях. Вопрос безопасности жителей и тем более детей, идущих в школу, для нас имеет первостепенное значение, — сказала глава администрации.

Глава администрации поручила подрядчику совместно с управлением благоустройства города установить на автомобильном участке «лежачие полицейские».