Елена Сорокина проверила, как благоустраивают Гвардейский сквер

В Рязани продолжается благоустройство Гвардейского сквера. Об этом 22 июня написала ВКонтакте мэр города Елена Сорокина.

Глава администрации напомнила, что это место для благоустройство выбрано рейтинговым голосованием рязанцев. В сквере планируется сделать дорожки, установить освещение, детскую площадку, лавочки, урны, высадить деревья, цветы.

Подрядчик чистит территорию от поросли, завозит грунт под посадки, одновременно чистится ручей.

— Место сложное — раньше здесь был заброшенный заболоченный пустырь, по сути свалка, — отметила Сорокина. — Сейчас рельеф выравнивают, территорию приподняли на 4,5 метра.

На работы требуется три недели. По словам Сорокиной, это долго, но необходимо, иначе участок будет затапливаться, дорожки провалятся.

Сейчас территория парка выглядит неприглядно, особенно после дождей. Жители беспокоятся, что работают медленно. Как заверяет подрядчик, с июля работы по благоустройству войдут в активную стадию.

Мэр Рязани считает, что нужно ускориться. В середине июля она собирается проверить парк ещё раз.