Елена Сорокина проверила ход ремонта дворов в Рязани

16 июня Елена Сорокина осмотрела рязанские дворы, которые ремонтируют в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Мэр посетила дворы по адресам: улица Пожалостина, д. 46 и улица Есенина, д. 41 корп. 1. Кроме благоустройства территории, там приводят в порядок дворовые проезды.
В ходе реализации проектов будут отремонтированы проезды и тротуары, установлено освещение, скамейки и урны. На детских и спортивных площадках появится новое оборудование. Для жителей оборудуют автомобильные парковки, ограждения и контейнерные площадки. Также запланировано озеленение территории.
Как пояснил начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства города Иван Григоров, с подрядчиком проведен инструктаж, во время проведения дорожных работ во дворах будут установлены предупреждающие информационные таблички, а участки затянуты сигнальной лентой.