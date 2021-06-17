Елена Сорокина проверила ход ремонта дворов в Рязани

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16 июня Елена Сорокина осмотрела рязанские дворы, которые ремонтируют в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Мэр посетила дворы по адресам: улица Пожалостина, д. 46 и улица Есенина, д. 41 корп. 1. Кроме благоустройства территории, там приводят в порядок дворовые проезды.

В ходе реализации проектов будут отремонтированы проезды и тротуары, установлено освещение, скамейки и урны. На детских и спортивных площадках появится новое оборудование. Для жителей оборудуют автомобильные парковки, ограждения и контейнерные площадки. Также запланировано озеленение территории.

Работа предстоит масштабная, результат должен порадовать людей. Сейчас ремонт дворовых проездов находится в активной стадии. На этом этапе важно взаимодействие с жителями – во дворе будут укладывать новый асфальт, и автовладельцам нужно где-то парковать свой транспорт. Это вопрос острый, но решаемый, – отметила глава администрации.

Как пояснил начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства города Иван Григоров, с подрядчиком проведен инструктаж, во время проведения дорожных работ во дворах будут установлены предупреждающие информационные таблички, а участки затянуты сигнальной лентой.