Елена Сорокина проверила благоустройство сквера имени Уткина

Мэр Рязани Елена Сорокина во вторник, 26 июля, проверила благоустройство сквера имени В. Ф. Уткина.

Общественное пространство благоустраивают по программе поддержки местных инициатив. Как отметила Сорокина, заявку на участие в ней подали местные активисты. Запланированные в сквере работы проведут в несколько этапов.

– Объем работ большой – парк достаточно протяженный, но постепенно сделать можно многое, – рассказала глава администрации.

Подрядчику уже удалось заасфальтировать около 800 кв. метров. Это центральные входы, подходы к детской площадке, часть дорожно-тропиночной сети. Также в сквере заменили 16 светильнков.