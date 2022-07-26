Елена Сорокина проверила благоустройство сквера имени Уткина

Мэр Рязани Елена Сорокина во вторник, 26 июля, проверила благоустройство сквера имени В. Ф. Уткина.
Общественное пространство благоустраивают по программе поддержки местных инициатив. Как отметила Сорокина, заявку на участие в ней подали местные активисты. Запланированные в сквере работы проведут в несколько этапов.
Подрядчику уже удалось заасфальтировать около 800 кв. метров. Это центральные входы, подходы к детской площадке, часть дорожно-тропиночной сети. Также в сквере заменили 16 светильнков.