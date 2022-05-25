Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание о прохождении пожароопасного периода. Об этом она сообщила ВКонтакте.
Мэр рассказала, какие работы проведены для подготовки к возможным пожарам.
Завершена противопожарная опашка территорий. Районные префекты, городские спасатели, активисты ТОС находятся в постоянном контакте с жителями — проводят обходы, беседуют и раздают памятки.
Ещё один рассмотренный вопрос — статус леса, находящегося в непосредственной близости от объектов инфраструктуры.