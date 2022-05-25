Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание о прохождении пожароопасного периода. Об этом она сообщила ВКонтакте.

Мэр рассказала, какие работы проведены для подготовки к возможным пожарам.

Завершена противопожарная опашка территорий. Районные префекты, городские спасатели, активисты ТОС находятся в постоянном контакте с жителями — проводят обходы, беседуют и раздают памятки.

— В нашей зоне ответственности два детских оздоровительных лагеря — «Смена» и «Сказка». Отработали тренировочную эвакуацию, все действия скоординированы с управлениями администрации, Росгвардией, МЧС и МВД. Поручила своему заместителю Алексею Николаевичу Пустовалову взять вопрос на дополнительный контроль — организовать тренировки уже с детьми и персоналом, — написала Сорокина.

Ещё один рассмотренный вопрос — статус леса, находящегося в непосредственной близости от объектов инфраструктуры.