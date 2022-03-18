Елена Сорокина провела приём граждан в режиме онлайн

18 марта Елена Сорокина провела еженедельный приём рязанцев в формате онлайн. В числе вопросов – содержание многоквартирных домов, получение жилья.

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Рязанцы обратились по вопросы изменения договора социального найма жилого помещения, расположенного на улице Молодежной. Вопрос предстоит решать комплексно.

Елена Сорокина поручила собрать комиссию, осмотреть квартиру – если она пригодна к проживанию, необходимо сделать в ней ремонт, если не пригодна – людей надо ставить на очередь на получение жилья.

Ещё одна рязанка переживает, что крышу многоквартирного дома 5А по улице Гражданская, в котором она проживает, зимой не чистили от снега, весной кровля может протечь. Специалисты пояснили, что сейчас для дома не определена управляющая компания, ее необходимо выбрать на общем собрании собственников жилья.

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Управлению энергетики и ЖКХ дано поручение провести встречу с жителями, разъяснить людям, как надо поступить в этой ситуации, помочь в выборе способа управления домом. Если будет принято решение воспользоваться услугами УК – помочь ее подобрать.