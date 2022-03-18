Елена Сорокина провела приём граждан в режиме онлайн

18 марта Елена Сорокина провела еженедельный приём рязанцев в формате онлайн. В числе вопросов – содержание многоквартирных домов, получение жилья.
Рязанцы обратились по вопросы изменения договора социального найма жилого помещения, расположенного на улице Молодежной. Вопрос предстоит решать комплексно.
Елена Сорокина поручила собрать комиссию, осмотреть квартиру – если она пригодна к проживанию, необходимо сделать в ней ремонт, если не пригодна – людей надо ставить на очередь на получение жилья.
Ещё одна рязанка переживает, что крышу многоквартирного дома 5А по улице Гражданская, в котором она проживает, зимой не чистили от снега, весной кровля может протечь. Специалисты пояснили, что сейчас для дома не определена управляющая компания, ее необходимо выбрать на общем собрании собственников жилья.
Управлению энергетики и ЖКХ дано поручение провести встречу с жителями, разъяснить людям, как надо поступить в этой ситуации, помочь в выборе способа управления домом. Если будет принято решение воспользоваться услугами УК – помочь ее подобрать.