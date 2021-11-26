Елена Сорокина ответила на вопросы рязанцев

25 ноября глава администрации Елена Сорокина в формате видеосвязи 26 ноября провела приём граждан. Жители города озвучили мэру волнующие их вопросы.

Так, рязанка обратила внимание на перекрёсток улиц Горького и Введенской. Там на тротуаре собирается лужа. Управлению благоустройства глава администрации поручила устранить эту ситуацию уже в этом году, если позволят погодные условия.

Жительница дома №21 по улице Новосёлов попросила отремонтировать дворовый проезд. Этот вопрос сотрудники мэрии проработают вместе с депутатским корпусом: есть возможность включить двор в предварительный перечень участков, которые требуют ремонта.