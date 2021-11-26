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Пятница, 26 ноября, 2021
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Елена Сорокина ответила на вопросы рязанцев

7info7

25 ноября глава администрации Елена Сорокина в формате видеосвязи 26 ноября провела приём граждан. Жители города озвучили мэру волнующие их вопросы.

Так, рязанка обратила внимание на перекрёсток улиц Горького и Введенской. Там на тротуаре собирается лужа. Управлению благоустройства глава администрации поручила устранить эту ситуацию уже в этом году, если позволят погодные условия.

Жительница дома №21 по улице Новосёлов попросила отремонтировать дворовый проезд. Этот вопрос сотрудники мэрии проработают вместе с депутатским корпусом: есть возможность включить двор в предварительный перечень участков, которые требуют ремонта.

В этом году благодаря финансированию, выделенному из регионального бюджета, мы отремонтировали 65 дворов. Было организовано голосование, по результатам которого те дворы, которые набрали наибольшее число голосов, мы отремонтировали в первую очередь. На будущий год при поддержке губернатора Рязанской области Николая Любимова планируем продолжить эту работу, – сказала Сорокина.

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