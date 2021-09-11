Елена Сорокина провела личный приём граждан

Рязанка озвучила вопрос по благоустройству тротуара от дома 90 до дома 236 по Михайловскому шоссе. Управлению общественных отношений поручено оказать содействие и проконсультировать её по возможности вступления в программу по поддержке местных инициатив.

Жительница 2-го проезда Добролюбова пожаловалась на отсутствие должного ухода за территорией в районе дома № 3. Управлению благоустройства города дано поручение дополнительно окосить этот участок. Для комплексного благоустройства территории в районе перекрёстка ул. Чехова и Добролюбова жителям предложено рассмотреть возможность вступления в проект по поддержке местных инициатив.

Также заявительница попросила решить вопрос по засыпке несанкционированных частных канализационных колодцев. Контрольно-аналитическое управление совместно с жителями осмотрит площадку и решит вопрос по приведению этого участка в нормативное состояние.