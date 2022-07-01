Елена Сорокина провела личный приём граждан

1 июля глава администрации Елена Сорокина провела еженедельный приём граждан. Среди вопросов — благоустройство городских территорий, ремонт детских площадок, оказание адресной помощи.

Заявитель обратился по поводу ремонта элементов детской площадки на ул. Фирсова. В этом году из городского бюджета выделено 10 млн. рублей на приведение элементов площадок в надлежащие состояние. Список площадок определялся совместно с депутатами. В качестве альтернативного решения жителям возможно участвовать в программе по поддержке местных инициатив. По площадке на улице Фирсова глава администрации поручила префекту района оказать содействие в ремонте. Ранее туда уже завезли песок и покрасили песочницу.

Жительница ул. Старое село обеспокоена тем, что сосед высадил на своём участке очень близко от её окон туи, уже сейчас это доставляет ей неудобства. Территория обследована сотрудниками районной префектуры совместно с заявительницей. Расстояние от высаженных деревьев до границ земельного участка жительницы менее 2 метров — что является нарушением. Собственники соседнего участка направлено уведомление о необходимости соблюдения положенного расстояния.

Рязанка попросила отремонтировать пешеходную дорожку по ул. Бронной — она часто ходит по этому маршруту для получения пенсии и оплаты коммунальных услуг. Там, где земля в муниципальной собственности, в срок до 15 сентября Дирекция благоустройства города сделает тротуар.

Ещё одна жительница задала вопрос по ремонту частного дома на ул. Коняева, который находится в долевой собственности нескольких человек. Одна из них — одинокая женщина преклонного возраста, ей 80 лет. Её часть дома находится в аварийном состоянии.

«Вопрос очень непростой. Ответственность за содержание частной собственности — на собственниках, такой дом нельзя ремонтировать за счёт бюджетных средств. Но и оставаться в стороне не можем — подключили управление дополнительных мер социальной поддержки, чтобы предоставить женщине материальную помощь и благотворительное питание. Социальная служба продолжит с ней работу, поможем в прикреплении соцработника», — сказала Елена Сорокина.

Ещё один вопрос касался ремонта дороги по ул. Дачной в посёлке Канищево.

«На этом участке нужно не просто ремонтировать, а строить дорогу. Стоимость работ высокая. Во многих городских посёлках, таких как Семито, Недостоево, Храпово, Божатково, Мирный, Дягилево и других — грунтовые дороги. Вопрос их строительства не в близкой перспективе. Но пути решения всегда есть. Например, в Никулина жители 3 года подряд принимают участие в программе местных инициатив и постепенно делают улицы посёлка. Это реальная возможность для благоустройства окраин», — рассказала рязанке Елена Сорокина и отметила, что в сборе софинансирования помогают юридические лица и депутаты. В августе по местным инициативам будут собирать новые заявки. В качестве временной меры проезжую часть отснят асфальтобетонным гранулятор.