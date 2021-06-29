Елена Сорокина напомнила рязанцам о возможности сделать прививку от коронавируса

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28 июня глава администрации Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание.

Участники совещания обсудили ход ремонта дорог в городе. За неделю удалось отремонтировать 1600 кв. м дорожного полотна. С начала года ямы заделаны на 210 участках улично-дорожной сети.

Также на улицах Рязани продолжают окашивать траву. На прошлой неделе окос произведён на площади около 1200 кв. м.

Проводятся рейды по соблюдению правил благоустройства. Проверено 45 адресов, нарушителям выданы уведомления, составлены протоколы.

В связи с установившейся жаркой погодой и большим количеством граждан, посещающих городские пляжи, управлению благоустройства поручено усилить контроль за их состоянием. Дирекции благоустройства города – регулярно производить уборки прибрежной зоны и очистку урн.

Елена Сорокина напомнила о том, что в Рязани продолжается прививочная кампания против COVID-19. Она подчеркнула, что единственной возможностью защитить себя является вакцинация, которая поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить рост заболеваемости. Работа в этом направлении продолжается.