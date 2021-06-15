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Вторник, 15 июня, 2021
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Елена Сорокина прокомментировала ситуацию с ливневой канализацией в Рязани

7info
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Глава администрации Рязани Елена Сорокина на странице ВКонтакте прокомментировала ситуацию с ливневой канализацией. По её словам, проблема актуальна для города – ливнёвка построена в 50-60 годах прошлого века, с возросшими атмосферными потоками не справляется, разрушается.

По словам мэра, ливневки в среднем принимают 30-35 миллиметров осадков в сутки. В прошедшие выходные этот объём выпал за пару часов.

Глава администрации высказалась по поводу наиболее резонансного случая – затопления территории рядом с домом No49 на Касимовском шоссе, магазина «Драйвер».

– Построенная застройщиками ливневка не обеспечивает в полной мере отвод поступающих стоков, – написала Сорокина.

Глава администрации дала поручение специалистам разобраться, выработать решение.

Мэр отметила, что работы по содержанию ливневки ведутся регулярно, но средств не хватает

– Необходима государственная программа по решению этой проблемы, – считает Сорокина.

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