Елена Сорокина поздравила ветерана Александра Шумкина с Днём защитника Отечества

20 февраля глава администрации Рязани Елена Сорокина вручила почетную грамоту и памятный подарок ветерану Великой Отечественной войны Александру Шумкину. Она поблагодарила его за активную гражданскую позицию, патриотическое воспитание молодежи и поздравила Днём защитника Отечества.

– Знаю про вашу большую работу после войны. В мирное время Вы стали членом федерации бильярда, занимаетесь с детьми. В школе №16 организован музей бильярда, названный в вашу честь, – обратилась к ветерану мэр.

Александр Нефёдович Шумкин – кадровый военный, полковник запаса. В 1944 году был призван на фронт, воевал в составе 1-го и 4-го Украинских фронтов, освобождал Польшу и Чехословакию. После войны продолжил службу в Польше и Германии, был заместителем командира полка в танковой дивизии Московского военного округа. Выполнял интернациональный долг в Германии, Венгрии и Чехословакии. В Рязань прибыл на должность начальника гарнизонного Дома офицеров. Имеет ряд наград.

Является членом лекторской группы Совета ветеранов Железнодорожного района, активным участником и призером различных турниров по бильярду и шахматам, в том числе призёром ежегодного турнира по быстрым шахматам среди ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войны и ветеранов боевых действий, который проводится в городском Совете ветеранов. С 2015 года в Рязани проводится ежегодный турнир по бильярду среди школьников на приз имени Шумкина.