Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём учителя. В своём Telegram канале мэр города назвала профессию учителя главной на Земле.
В рязанских образовательных учреждениях трудятся почти 6 тысяч педагогов. Каждый год они становятся призёрами и победителями самых престижных конкурсов профессионального мастерства. В 2022 году учитель биологии школы №75 Сергей Горюшкин вошёл в Топ-15 всероссийского конкурса «Учитель года России».
Система образования в Рязани развивается. К началу нового учебного года в школах 22, 33, 47 и 62 провели капремонт. Обновляется цифровая образовательная среда. Получив положительный опыт работы детского технопарка «Кванториум» на базе школы №60/61, сеть школьных кванториумов будет расширяться. В 2024 году ещё два технопарка будут созданы на базе школ 63 и 65.
Мэр Рязани пожелала учителям успехов и новых достижений, благодарных и талантливых учеников и счастья.
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