Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём учителя. В своём Telegram канале мэр города назвала профессию учителя главной на Земле.

Елена Сорокина: «Учитель – непростая профессия, в ней важны мудрость, опыт, горячее, открытое сердце. Учитель – ответственная профессия. От самоотдачи педагогов зависит, с какими знаниями наши дети войдут во взрослую жизнь, и что они в свою очередь передадут следующим поколениям. Учитель – творческая профессия. Чтобы сделать каждый урок особенным и интересным, нужно вдохновение и креативный подход. Учитель – вечно молодая профессия. Всегда жить в ритме юности, заряжаться от детей желанием познавать новое и радоваться жизни. Учитель – это призвание, в этой профессии нет случайных людей. Ежедневно наши педагоги подтверждают эту истину, воспитывая в учениках честность, справедливость, умение любить людей, свою страну, уважать труд и дорожить дружбой»

В рязанских образовательных учреждениях трудятся почти 6 тысяч педагогов. Каждый год они становятся призёрами и победителями самых престижных конкурсов профессионального мастерства. В 2022 году учитель биологии школы №75 Сергей Горюшкин вошёл в Топ-15 всероссийского конкурса «Учитель года России».

Система образования в Рязани развивается. К началу нового учебного года в школах 22, 33, 47 и 62 провели капремонт. Обновляется цифровая образовательная среда. Получив положительный опыт работы детского технопарка «Кванториум» на базе школы №60/61, сеть школьных кванториумов будет расширяться. В 2024 году ещё два технопарка будут созданы на базе школ 63 и 65.

Елена Сорокина: «Впереди много планов. Но какими бы современными ни были условия, только в руках компетентных педагогов все эти инструменты могут дать качественные результаты»

Мэр Рязани пожелала учителям успехов и новых достижений, благодарных и талантливых учеников и счастья.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram