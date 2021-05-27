Елена Сорокина поручила найти помещения под кабинеты врачей общей практики

- Advertisement -

После публичного отчёта мэр Рязани Елена Сорокина дала ряд поручений. Отчёт перед рязанцами состоялся 26 мая.

И.о. заместителя главы администрации Олегу Федину Сорокина поручила подготовить списки свободных муниципальных помещений. В них планируют разместить кабинеты врачей общей практики.

Информацию чиновники предоставят в Министерство здравоохранения Рязанской области.

Кроме того, на всех заместителей возложен контроль за подготовкой ответов на обращения граждан. Все сообщения, поступившие в социальных сетях, через листы обратной связи и через специалистов должны быть проработаны. Жителям необходимо предоставить конкретные ответы на все вопросы.