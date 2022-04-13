Елена Сорокина оценила темпы весенней уборки в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение ускорить темпы и эффективность уборки города к майским праздникам. Глава администрации Елена Сорокина 14 апреля объехала Рязань и проверила, как проходит подготовка города к майским праздникам.

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Традиционно весна – время ремонтов, и на контейнерных площадках скапливается много крупногабаритного мусора. Площадки у домов №4 и 16 по улице Циолковского более-менее чистые, но отсеки для крупногабаритных отходов переполнены. Такая же ситуация на площадке у дома №4 по улице Советской Армии. Региональный оператор пообещал вывезти весь мусор.

Жалобы на несвоевременный вывоз мусора с площадки поступили от жителей дома №1 по улице Зубковой. Мэр Рязани, посетив этот адрес, убедилась, что контейнеры очищены, но вокруг площадки – мусор, который разлетелся на зелёную зону.

– Здесь только что провели субботник. Направить предупреждение управляющей компании – пусть теперь убирают сами, раз допустили такое состояние контейнерной площадки. И, конечно, навести порядок на самой площадке, — возмутилась Сорокина.

Проезжая по городу, глава администрации обратила внимание, что ряд дворов хорошо убран, а некоторые похожи на свалку.

– Улица Тимуровцев, у домов 1 и 2 очень грязно, УК нужно провести субботники на своих территориях, — сказала она. – На Касимовском шоссе напротив дома 50 несанкционированная свалка у гаражей. Рядом контейнерная площадка – она в удовлетворительном состоянии. Свалку нужно ликвидировать.

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Удалось посетить площадки рядом с домом №3 по улице Тимакова. Сорокина отметила, что не в первый раз проверяет эту территорию: магазин «Пятёрочка», к которому относится одна из площадок, не проводит уборку. Мэр поручила управляющей компании привести в порядок эту территорию и подмести парковку.