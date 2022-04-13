Елена Сорокина оценила темпы весенней уборки в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение ускорить темпы и эффективность уборки города к майским праздникам. Глава администрации Елена Сорокина 14 апреля объехала Рязань и проверила, как проходит подготовка города к майским праздникам.
Традиционно весна – время ремонтов, и на контейнерных площадках скапливается много крупногабаритного мусора. Площадки у домов №4 и 16 по улице Циолковского более-менее чистые, но отсеки для крупногабаритных отходов переполнены. Такая же ситуация на площадке у дома №4 по улице Советской Армии. Региональный оператор пообещал вывезти весь мусор.
Жалобы на несвоевременный вывоз мусора с площадки поступили от жителей дома №1 по улице Зубковой. Мэр Рязани, посетив этот адрес, убедилась, что контейнеры очищены, но вокруг площадки – мусор, который разлетелся на зелёную зону.
Проезжая по городу, глава администрации обратила внимание, что ряд дворов хорошо убран, а некоторые похожи на свалку.
Удалось посетить площадки рядом с домом №3 по улице Тимакова. Сорокина отметила, что не в первый раз проверяет эту территорию: магазин «Пятёрочка», к которому относится одна из площадок, не проводит уборку. Мэр поручила управляющей компании привести в порядок эту территорию и подмести парковку.