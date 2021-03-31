Елена Митина встретилась с педагогами города Скопина и Скопинского района

В среду, 31 марта, депутат Госдумы от Рязанской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина встретилась с руководителями и председателями первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений города Скопина и Скопинского района.

Парламентарий рассказала собравшимся об изменениях в трудовом законодательстве и в законодательстве в сфере образования.

Елена Митина отметила, что в федеральный закон «О национальной платежной системе» были внесены изменения, согласно которым, транспортные и школьные карты разрешили пополнять наличными.

– С 3 августа 2020 года неперсонифицированные электронные средства платежа нельзя было пополнять наличными. Внесенными поправками установлено, что данный запрет не касается транспортных карт, а также карт, используемых для оплаты услуг в школах, ссузах и вузах, – рассказала депутат.

Также Елена Митина рассказала о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которым норма о выплатах по больничному в размере не меньше МРОТ стала бессрочной.

– Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки введения в действие, – отметила парламентарий.

Кроме этого, депутат проинформировала собравшихся о внесении изменений в статьи 8 и 11 ФЗ «О специальной оценке условий труда», согласно которым установлено бессрочное действие декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям.

– Это позволит работодателям по истечении срока действия декларации в случаях, когда условия труда на рабочих местах не изменялись, не проводить спецоценку, – рассказала Елена Митина. – Раньше декларация выдавалось на 5 лет. При отсутствии оснований для её прекращения, она считалась продленной на следующие пять лет без повторной спецоценки. Затем спецоценка требовалась.

В завершении встречи парламентарий ответила на вопросы педагогов, связанные с оплатой труда, организацией школьного питания, уменьшением бумажной отчетности, внедрением электронной трудовой книжки и другие.