Елена Митина встретилась с педагогами города Скопина и Скопинского района

В среду, 31 марта, депутат Госдумы от Рязанской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина встретилась с руководителями и председателями первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений города Скопина и Скопинского района.
Парламентарий рассказала собравшимся об изменениях в трудовом законодательстве и в законодательстве в сфере образования.
Елена Митина отметила, что в федеральный закон «О национальной платежной системе» были внесены изменения, согласно которым, транспортные и школьные карты разрешили пополнять наличными.
Также Елена Митина рассказала о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которым норма о выплатах по больничному в размере не меньше МРОТ стала бессрочной.
Кроме этого, депутат проинформировала собравшихся о внесении изменений в статьи 8 и 11 ФЗ «О специальной оценке условий труда», согласно которым установлено бессрочное действие декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям.
В завершении встречи парламентарий ответила на вопросы педагогов, связанные с оплатой труда, организацией школьного питания, уменьшением бумажной отчетности, внедрением электронной трудовой книжки и другие.