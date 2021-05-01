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Суббота, 1 мая, 2021
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Елена Митина поздравила рязанцев с праздником Весны и Труда

7info
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Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина поздравила жителей области с Первомаем.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Несмотря на непростое время этот весенний праздник наполнен солнечным светом, отмечен особым чувством солидарности людей разных профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто своим мирным трудом создает будущее нашей страны.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения, успехов во всех начинаниях.

Пусть наступившая весна принесет добрые перемены и новые надежды. Пусть жизнь будет наполнена теплом и светом и любовью! Мира и согласия Вам и Вашим близким!

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