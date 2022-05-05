5.2 C
Рязань
Четверг, 5 мая, 2022

Елена Малышева посоветовала женщинам при болях в животе пройти тест на беременность

spot_img
На главнуюНовости мира

Елена Малышева посоветовала женщинам при болях в животе пройти тест на беременность

7info7

Страдающим от болей в животе женщине телеведущая и врач Елена Малышева рекомендовала пройти тест на беременность. Об этом со ссылкой на Telegram-канал медика сообщает ФАН.

- Реклама -

Медик отметила: нередко боли в районе живота могут свидетельствовать о внематочной беременности. Также причиной дискомфорта могут стать проблемы с яичниками.

Если боль в животе беспокоит мужчин, Малышева советует сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости. Специалист проверит наличие мочекаменной болезни и оценит состояние печени.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru