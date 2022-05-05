Елена Малышева посоветовала женщинам при болях в животе пройти тест на беременность

Страдающим от болей в животе женщине телеведущая и врач Елена Малышева рекомендовала пройти тест на беременность. Об этом со ссылкой на Telegram-канал медика сообщает ФАН.

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Медик отметила: нередко боли в районе живота могут свидетельствовать о внематочной беременности. Также причиной дискомфорта могут стать проблемы с яичниками.

Если боль в животе беспокоит мужчин, Малышева советует сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости. Специалист проверит наличие мочекаменной болезни и оценит состояние печени.