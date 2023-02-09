Елена Малышева назвала неочевидный признак сердечной недостаточности

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о признаке, который может указывать на сердечную недостаточность, сообщает РИА ФАН.

Беспокоится стоит при появлении отёков на ногах, сопровождающемся одышкой. Это показывает, что сердце не может полноценно перекачивать кровь.

Отеки возникают из-за застоя крови, уточнил врач Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Медики рекомендуют при появлении отёков сделать УЗИ сердца. После этого специалисты назначат дальнейшее лечение.