Четверг, 9 февраля, 2023
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Елена Малышева назвала неочевидный признак сердечной недостаточности

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Изображение от prostooleh на Freepik

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о признаке, который может указывать на сердечную недостаточность, сообщает РИА ФАН.

Беспокоится стоит при появлении отёков на ногах, сопровождающемся одышкой. Это показывает, что сердце не может полноценно перекачивать кровь.

Отеки возникают из-за застоя крови, уточнил врач Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Медики рекомендуют при появлении отёков сделать УЗИ сердца. После этого специалисты назначат дальнейшее лечение.

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