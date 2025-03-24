Елена Яковлева в детективе «Дама с собачкой. Новые серии»

31 марта в 21:30 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера многосерийного детектива «Дама с собачкой. Новые серии (16+)». Главные роли в сериале исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин, Сергей Перегудов, Ирина Чериченко, Серафима Соловьёва и другие. Режиссер – Марат Ким.



«Дама с собачкой. Новые серии» – продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). В новых сериях Агата и бывший судья Холодов (Александр Балуев) наконец решили все свои проблемы и готовятся к свадьбе. Племянник Холодова, следователь Эдик (Сергей Перегудов), счастлив с дочерью Агаты Таней (Ирина Таранник), которая ждет их общего ребенка. Эдика повысили и дали новых подчиненных. Все меняется, когда к Агате приходит незнакомая женщина Ирина (Ирина Чериченко) и сообщает счастливой невесте шокирующие новости. Оказывается, покойный муж Агаты, адвокат Марфин (Александр Резалин), был не тем, за кого себя выдавал, а кроме того, он жив! Агата понимает, что не является вдовой и всю жизнь прожила в обмане. Мало того, Ирина тоже была женой Марфина и имеет от него сына, ровесника Тани. Но зачем мужу понадобилось инсценировать собственную смерть? Чутье подсказывает, что за историей адвоката-многоженца скрывается нечто большее.



Марат Ким, режиссер: «В третьем сезоне линия Агаты Денисовны не изменится. Профессиональным детективом наша героиня не станет, она – детектив поневоле: когда что-то обнаруживает или слышит слово «труп», в ней просыпается азарт. В новых сериях в жизни Агаты Денисовны будет хватать и драматических, и, конечно же, смешных эпизодов. Будут и убийства, и трюки, и всевозможные зрелищные моменты. Героиня ведь всегда любила провоцировать и ловить на живца! В некоторых сценах Елене Яковлевой придется даже сильно перегримировываться. А еще в третьей части у нее появится серьезный антагонист – некий теневой злодей, очень сложный персонаж – достойный противник Агаты».

Александр Резалин: «Мой персонаж по профессии – адвокат. Человек очень ироничный, рефлексирующий, начитанный, попавший в переплет. И, если в начале сезона он к чему-то устремлен и пытается выкрутиться, то в конце приходит осознание того, что за все надо платить».