Елена Цыплакова расскажет, почему лишилась возможности стать матерью

В эту субботу гостьей нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет народная артистка России Елена Цыплакова. Знаменитая актриса объяснит, из-за чего лишилась возможности стать матерью, почему обрела женское счастье ближе к 50 и кто помог ей остаться в живых после страшных жизненных испытаний.

Елену Цыплакову прославила картина «Не болит голова у дятла», в которой актриса снялась в 15 лет. Роли в фильмах «Школьный вальс» и «Д’Артаньян и три мушкетёра» утвердили успех и сделали Цыплакову всесоюзной звездой. Однако счастья в личной жизни популярность не принесла.

Страшным испытанием стал для Елены роман со знаменитым советским актёром, который был значительно старше её и к тому же женат. Елена верила, что с законной женой возлюбленный живёт только формально, однако новость о грядущем пополнении в семье причинила юной Цыплаковой сильную боль.

Ударом для актрисы стала и новость о том, что она никогда не сможет иметь детей. Причина трагедии – роковая случайность, врачебная ошибка, которая лишила Елену счастья материнства.

Здоровье подводило актрису неоднократно: она тяжело переболела малярией, в результате чего сильно поправилась, затем узнала, что у неё диабет, с которым долго боролась. Однако сейчас актриса прекрасно выглядит и уверяет, что смогла победить тяжёлую болезнь нетрадиционными методами и удивить врачей.

Справляться с трудностями Цыплаковой помогает любимый муж. Они встретились, когда Елене было 46 лет, и актриса сомневалась, стоит ли вступать в отношения. Однако, когда Павел позвал Елену замуж, она согласилась и не пожалела.

Цыплакова счастлива в профессии и в семье, впрочем, есть одно «но». В финале программы зрители узнают, отважится ли актриса расстаться со своей очень личной тайной и ответить на вопрос стоимостью один миллион рублей.