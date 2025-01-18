Елена Буйнова опровергла сообщения о срочной операции певцу из-за травмы

Супруга народного артиста России Александра Буйнова Елена в беседе с NEWS.ru опровергла слухи о срочной операции певцу из-за травмы позвоночника. По её словам, с артистом всё в порядке, он активно готовится к предстоящим концертам.

«Мне даже неинтересно это комментировать. Они каждый месяц что-то пишут про Буйнова. То сообщают, что ему нужна помощь, то заявляют, что у него рак последней стадии, то утверждают, что он получил травму. Я не понимаю, зачем это делается. Всё нормально, он готовится к концерту», — подчеркнула Елена Буйнова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Александр Буйнов перенёс экстренную операцию в Москве из-за травмы позвоночника в области поясницы. Сообщалось, что речь шла о декомпрессивно-стабилизирующей операции, которая направлена на снижение давления на ткани. По данным канала, врачи рекомендовали артисту ограничить физические нагрузки на две недели и затем приступить к лечебной физкультуре.

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Елена Буйнова заверила, что певец чувствует себя хорошо и готовится к своему сольному концерту, который состоится 6 апреля в Кремле.