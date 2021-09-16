Елатомская библиотека открылась после ремонта

15 сентября состоялось торжественное открытие Елатомской поселковой библиотеки, которую ремонтировали в рамках нацпроекта «Культура».

Поздравила коллектив и посетителей библиотеки поздравила замминистра культуры и туризма Рязанской области Валерия Масловская.

Модельные библиотеки открывают для человека широкие возможности, создается комфортная и современная среда, обновляется книжный фонд и появляется доступ к электронным библиотечным ресурсам, – отметила Валерия Масловская.

Елатомская поселковая библиотека в 2020 году стала победителем конкурсного отбора по созданию модельных библиотек нового поколения в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» и получила финансирование из федерального бюджета в размере 5 млн рублей. На реализацию проекта было также направлено почти 686,5 тыс. рублей из бюджета Касимовского района.

При модернизации большое внимание уделялось максимальному использованию полезного пространства. Проведен ремонт, зонирование внутренней территории, организована удобная навигация. Приобретена современная мебель и хорошее компьютерное, звуковое, видео, интерактивное оснащение. Подключена сеть Интернет и оборудованы индивидуальные рабочие места для самостоятельной работы посетителей с электронными ресурсами.

В рамках модернизации значительно обновился и расширился фонд библиотеки. Он представлен литературой разных направлений и жанров, появилось много новинок современной прозы последних лет. Благодаря проекту в библиотеку поступило почти 2800 экземпляров книг. Сейчас книжный фонд расположен в открытом доступе, что обеспечивает свободу выбора в поиске необходимой литературы.

В модельной библиотеке созданы комфортные условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья: имеются пандусы на центральном и запасном входах в здание, кнопка вызова персонала, бытовые помещения, оборудованные поручнями. Предусмотрено специально оснащенное место для получения консультативной и информационной помощи в решении вопросов жизнедеятельности.

Елатомская поселковая библиотека является информационным, культурным и образовательным центром поселка. Помимо обеспечения населения печатными изданиями, проводит презентации книг, конференции, круглые столы, литературные вечера, организует занятия по обучению компьютерной грамотности и другое. После модернизации планируется реализация ряда новых проектов.