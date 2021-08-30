Эксперты рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2022 году

В программы единого госэкзамена в 2022 году будут внесены изменения по всем предметам, кроме информатики. Об этом на Всероссийском родительском собрании в субботу, 28 августа, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Совершенствование экзамена пройдет поэтапно и займет три года. В итоге объем знаний, который должен усвоить и продемонстрировать выпускник, останется прежним, но акцент будет сделан на умении защищать и аргументировать свою позицию.

— Изменения нацелены в первую очередь на то, чтобы не заучивать формулы и события, а на то, чтобы ребята по окончанию школы умели применять знания того или иного предмета в жизни, на практике, — объяснил Анзор Музаев.

В ЕГЭ по профильной математике фактически убраны задания, где нужно было выбрать ответ — то есть, поставить галочку. Угадать больше не получится.

— Мы многократно говорили об этом, сравнивали ЕГЭ с лотереей. Наконец программа изменяется так, что задачи надо будет решать, а результат обосновывать, делать выводы. В этом смысле экзамен по профильной математике становится более практико-ориентированным. Задачи будут связаны, например, с кредитами и может быть, с покупками. То есть с тем, с чем человек сталкивается в жизни, — сказала «Известиям» заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина.

Из ЕГЭ по русскому языку уходит тестовое задание и вводятся испытания другого типа: будут проверяться связанность, логичность и убедительность текста, сообщила эксперт. По её словам, обогащен будет и материал госэкзаимена по литературе: добавлены поэзия второй половины XIX и второй половины XX веков, отечественная литература XXI века, включена зарубежная литература.

Контрольное испытание по иностранному языку —особенно по английскому — направлено на его практическое использование. Выпускников ждет «некоторый уход от синтаксиса», добавила профессор.

Самое важное изменение в ЕГЭ — уменьшение количества заданий с конечным списком ответов. То есть — тестов, правильные ответы в которых можно угадать с шансом один к четырем, обратил главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. По его информации, в госэкзамене появится много вопросов, на которые придется давать развернутые ответы и обосновать свое решение.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Без конечного списка: как изменится ЕГЭ с 2022 года.