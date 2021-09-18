Эксперты рассказали, как изменятся пенсии россиян в октябре

В октябре пенсионеров ожидают новые выплаты и индексации. Какие именно — эксперты поделились в диалоге с МК.

Получить денежные прибавки пожилые люди смогут сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, это выплаты в честь Дня пожилого человека 1 октября. Правда, они осуществляются на региональном уровне и могут отличаться в разных субъектах страны. Так, в Рязанской области для пенсионеров, достигших 90-летнего возраста, сумма составляет 500 рублей; а, например, в Ненецком АО уже намного больше — 10 000 рублей. Для получения денег никаких заявлений писать не нужно.

Во-вторых, пенсии увеличатся у военнослужащих. Размер индексации составит 3,7%. По словам экспертов, прибавку получат почти 2,6 млн. человек.

В-третьих, денежная прибавка полагается для пенсионеров старше 80 лет. Для них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере.

В-четвертых, пенсия увеличится у тех граждан, которые имеют 15 / 20 лет трудового стажа в районах Крайнего Севера, а также их общий трудовой стаж составляет не менее 20 / 25 лет (для женщин и мужчин соответственно). Для зачисления этих выплат требуется подача заявления в ПФР.

Наконец, в-пятых, пенсии проиндексируют тем россиянам, которые закончили трудовую деятельность в мае 2021 года.