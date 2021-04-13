Эксперты оценили последствия ограничения авиасообщения с Турцией

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Ограничение регулярного и чартерного авиасообщения России с Турцией и Танзанией коснется более полумиллиона российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), только отдых в Турции на данный период запланировали более 533 тыс. россиян.

12 апреля стало известно, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения в этих странах ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили «Известиям» представители турбизнеса, туроператорам рекомендовано приостановить реализацию путевок в эти страны, и спрос переориентируется главным образом на российские направления.

По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, для туристического рынка решение об ограничении авиасообщения означает, что запуск сезона в Турции перенесется минимум на полтора месяца позже.

Туристов ждет рост цен, поскольку самый доступный отдых в Турции — как раз в апреле-мае. Теперь низкие цены в этой стране будут только в октябре-ноябре. Остается только сожалеть, что люди переплатят деньги, — рассказал он.

В настоящее время Турция являлась единственным массовым чартерным направлением, которое было доступно большинству россиян из-за демократичной стоимости отдыха и большим объемам авиаперевозки, отметил замгендиректора TEZ TOUR Россия Владимир Каганер.

В свою очередь доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов назвал решение о временном закрытии Турции обоснованным, так как существует угроза дополнительного завоза британского и южноафриканского штаммов коронавируса в Россию, что привело бы к очередному подъему заболеваемости.

Полную версию материала читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Морской отбой: что ждет российских туристов после закрытия Турции