Эксперт рассказал, почему сейчас нужно покупать доллары

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Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин рассказал агентству «Прайм», почему россиянам стоит сейчас покупать доллары.

Во-первых, покупка иностранной валюты может рассматриваться в качестве возможности диверсификации портфеля инвестиций. Во-вторых, с помощью иностранной валюты можно уберечь себя от ряда рисков.

При этом полностью «уходить» в валюту эксперт не советует.

Курс доллар-рубль совсем недавно был около 75-77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля, — пояснил Карпунин.