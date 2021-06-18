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Пятница, 18 июня, 2021
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Эксперт рассказал, почему сейчас нужно покупать доллары

Екатерина Приведенцева
Изображение mohamed Hassan с сайта Pixabay
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Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин рассказал агентству «Прайм», почему россиянам стоит сейчас покупать доллары.

Во-первых, покупка иностранной валюты может рассматриваться в качестве возможности диверсификации портфеля инвестиций. Во-вторых, с помощью иностранной валюты можно уберечь себя от ряда рисков.

При этом полностью «уходить» в валюту эксперт не советует.

Курс доллар-рубль совсем недавно был около 75-77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля, — пояснил Карпунин.

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