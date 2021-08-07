Эксперт рассказал, когда нужно менять телефон

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Задумать о замене телефона следует при смене образа жизни, переходе с офисной работы на удаленку. Поменять смартфон необходимо, если он не поддерживает определенные функции, рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования «Билайн» Алексей Верещагин РИА «Новости».

Специалист рассказал, что если человек преезжает в деревню или на море, то лучше выбрать аппарат с высоким уровне грязе-пыле-водозащиты и более низкой стоимостью. В противном случае телефон может не справиться с воздействием вредных факторов.

— На удаленном режиме смартфон должен выдерживать серьезный экзамен в виде многочасовых голосовых сессий в различных коммуникационных приложениях, которые, быть может, до этого ему и не снились. В этом случае повышаются требования к емкости аккумулятора и способности аппарата обрабатывать стриминговые аудио-видео сервисы, — отметил Верещагин.

Задуматься о смене телефона стоит и в том случае, если его эксплуатационные характеристики заметно ухудшились или перестали вас устраивать.

Есть еще несколько признаков, что телефон, возможно, пора сменить: если устройство создает дискомфорт – от экрана сильно устают глаза, не устраивает качество звука, и настройки не помогают; если аппарат сломался и не пригоден к ремонту; а также если он просто надоел.