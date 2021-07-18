Эксперт рассказал, какие запчасти нельзя покупать на авторазборках

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На авторазборах не стоит покупать запчасти, которые имеют отношение к безопасности. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Мерседес-Бенц» Павел Сидоров агентству «Прайм».

Множество деталей на программном уровне привязываются к конкретному VIN-номеру. Такие детали может не получиться установить на автомобиль из-за программной несовместимости.

К таким запчастям можно отнести рулевые рейки, блоки управления, различные сервоприводы вспомогательных элементов автомобиля, подушки безопасности, пиропатроны ремней безопасности, блоки управления вспомогательными системами активной и пассивной безопасности.

— Ресурс, которым обладают данные блоки для того, чтобы корректно работать еще какое-то время, определить невозможно. Соответственно, покупая их на сером рынке, вы не знаете, сколько такая деталь уже проработала, подвергалась ли она экстремальным воздействиям в виде ударов или другого внешнего вмешательства, — отметил Павел Сидоров.

Эксперт также не рекомендует покупать карданные и приводные валы, так как невозможно определить наличие в них нарушения соосности без специального инструмента.