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Воскресенье, 18 июля, 2021
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Эксперт рассказал, какие запчасти нельзя покупать на авторазборках

Елена Лобанова
Эксперт рассказал, какие запчасти нельзя покупать на авторазборках
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На авторазборах не стоит покупать запчасти, которые имеют отношение к безопасности. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Мерседес-Бенц» Павел Сидоров агентству «Прайм»

Множество деталей на программном уровне привязываются к конкретному VIN-номеру. Такие детали может не получиться установить на автомобиль из-за программной несовместимости. 

К таким запчастям можно отнести рулевые рейки, блоки управления, различные сервоприводы вспомогательных элементов автомобиля, подушки безопасности, пиропатроны ремней безопасности, блоки управления вспомогательными системами активной и пассивной безопасности.

— Ресурс, которым обладают данные блоки для того, чтобы корректно работать еще какое-то время, определить невозможно. Соответственно, покупая их на сером рынке, вы не знаете, сколько такая деталь уже проработала, подвергалась ли она экстремальным воздействиям в виде ударов или другого внешнего вмешательства, — отметил Павел Сидоров.

Эксперт также не рекомендует покупать карданные и приводные валы, так как невозможно определить наличие в них нарушения соосности без специального инструмента.

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