Эксперт рассказал, какие запчасти нельзя покупать на авторазборках

На авторазборах не стоит покупать запчасти, которые имеют отношение к безопасности. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Мерседес-Бенц» Павел Сидоров агентству «Прайм».
Множество деталей на программном уровне привязываются к конкретному VIN-номеру. Такие детали может не получиться установить на автомобиль из-за программной несовместимости.
К таким запчастям можно отнести рулевые рейки, блоки управления, различные сервоприводы вспомогательных элементов автомобиля, подушки безопасности, пиропатроны ремней безопасности, блоки управления вспомогательными системами активной и пассивной безопасности.
Эксперт также не рекомендует покупать карданные и приводные валы, так как невозможно определить наличие в них нарушения соосности без специального инструмента.