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Среда, 23 июня, 2021
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Эксперт рассказал, как уйти в отпуск сразу на год

7info7
Эксперт рассказал, как уйти в отпуск сразу на год
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Работник может получить отпуск на год, согласно статье 128 ТК РФ. О том, кому такой отпуск может быть предоставлен, рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По её словам, для некоторых категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания регламентирует федеральный закон. Например, государственные и муниципальные служащие имеют право на отпуск сроком до 1 года. Для остальных категорий работников продолжительность такого отпуска определяет работодатель.

При этом для его оформления необходима уважительная причина. Является ли она такой, определяет сам начальник.

Иванова-Швец отмечает: во время такого отпуска работник не получает зарплату. Кроме того, он не накапливает время для другого отпуска.

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