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Понедельник, 14 июня, 2021
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Эксперт рассказал, как продлить срок службы автомобиля

7info7
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В интервью радио Sputnik автоэксперт Лев Зиманов дал советы, как продлить срок службы автомобиля.

По словам эксперта, чтобы машина долго служила своему владельцу, необходимо выполнять те рекомендации, которые предусматривает производитель.

Периодичность обслуживания, которую он указывает, берётся не с потолка. Она определяется методами, которые обеспечивают минимальные затраты на обеспечение работоспособного состояния длительный период, — сообщает эксперт.

Зиманов советует автолюбителям вовремя проводить диагностику и профилактические осмотры. Для автомобиля это важнейшее условие, влияющее на срок службы.

При этом не важно, где проводить осмотры и работы. Это может быть как официальный дилерский центр, так и любой другой сервисный центр.

Самое важное – не где, а как. Если вы уверены, что вне дилерской станции вам обеспечат хорошее качество, спокойно можно туда ехать, — добавил автоэксперт.

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