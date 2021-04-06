Эксперт рассказал, как правильно жечь костры на даче

Генеральный директор юридической компании Артем Баранов рассказал, где и как можно жечь костры на даче. Его слова приводит агентство «Прайм».
Эксперт напомнил, что жечь костры можно в мангале. При этом оборудование должно находиться на расстоянии не менее 5 метров от ближайшей постройки.
Кроме того, от костра до хвойного леса должно быть около 100 метров, а до лиственного — 30 метров. Причем это касается не только лесополосы, но и отдельно стоящих деревьев.
Если же возгорание принесло вред окружающей среде или чужому имуществу, то могут возбудить уголовное дело.