Эксперт рассказал, как правильно жечь костры на даче

Генеральный директор юридической компании Артем Баранов рассказал, где и как можно жечь костры на даче. Его слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что жечь костры можно в мангале. При этом оборудование должно находиться на расстоянии не менее 5 метров от ближайшей постройки.

— Если вам нужно сжечь мусор или траву, то это делается в специальном мусоросжигателе. Есть и альтернативный вариант — яма до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 см. При этом ее также необходимо расположить на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, — рассказал юрист.

Кроме того, от костра до хвойного леса должно быть около 100 метров, а до лиственного — 30 метров. Причем это касается не только лесополосы, но и отдельно стоящих деревьев.

— Все данные требования прописаны в недавно принятом постановлении правительства о мерах противопожарной безопасности. За нарушение правил предусмотрен штраф — 3 000 рублей, а в случае пожара — 5 000 рублей, — отметил Артем Баранов.

Если же возгорание принесло вред окружающей среде или чужому имуществу, то могут возбудить уголовное дело.