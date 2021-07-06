17.3 C
Рязань
Вторник, 6 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Экс-ординатора РязГМУ осудили за «помощь» студентке

7info
- Advertisement -

Вступил в силу приговор экс-ординатору Рязанского медуниверситета и его знакомому, признанным виновными в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В сентябре 2017 года ординатор РязГМУ получил от студентки 40 тысяч рублей за положительную оценку на экзамене. Деньги мужчина передал знакомому, заявившему, что может решить вопрос с преподавателем. Наличные «посредник» оставил себе.

Экс-ординатора приговорили к 80 тысячам рублей штрафа. Второго подсудимого оштрафовали на 20 тысяч, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]