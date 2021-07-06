Экс-ординатора РязГМУ осудили за «помощь» студентке

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Вступил в силу приговор экс-ординатору Рязанского медуниверситета и его знакомому, признанным виновными в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В сентябре 2017 года ординатор РязГМУ получил от студентки 40 тысяч рублей за положительную оценку на экзамене. Деньги мужчина передал знакомому, заявившему, что может решить вопрос с преподавателем. Наличные «посредник» оставил себе.

Экс-ординатора приговорили к 80 тысячам рублей штрафа. Второго подсудимого оштрафовали на 20 тысяч, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.