Экс-мэр Рязани Булеков возглавил Московский кооперативный техникум

Бывший глава администрации Рязани Олег Булеков стал директором Московского кооперативного техникума имени Альтшуля. Информация об этом появилась на сайт учебного заведения.

Олег Булеков родился 4 июня 1975 года в г. Рязани.

В 1992 году окончил Рязанское кооперативное училище, в 1997 году – Московский университет потребительской кооперации, специальность – «Организация коммерческой деятельности и товароведение», в 2008 году – аспирантуру Российского университета кооперации.

По окончании учебы остался работать в университете; с 1996 по 2003 год занимал различные должности: от председателя студенческого профсоюзного комитета до проректора по работе с молодежью и социальным вопросам.

В 2003 году переходит в Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации на должность заместителя начальника управления кадров и оргмассовой работы, затем — заместитель управляющего делами и управляющий делами Центросоюза РФ.

В июне 2008 года назначен на должность председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и услуг Рязанской области.

В ноябре 2012 года назначен на должность министра экономического развития и торговли Рязанской области.

В июне 2013 года назначен на должность Первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области.

В декабре 2014 назначен на должность главы администрации города Рязани.

В 2018 году назначен на должность заместителя директора Департамента территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации.

С первого сентября 2020 года — директор Московского кооперативного техникума.

Кандидат экономических наук.

Награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2007).