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Экс-мэр Рязани Булеков возглавил Московский кооперативный техникум

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Экс-мэр Рязани Булеков возглавил Московский кооперативный техникум
Олег Булеков

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Бывший глава администрации Рязани Олег Булеков стал директором Московского кооперативного техникума имени Альтшуля. Информация об этом появилась на сайт учебного заведения. 

Олег Булеков родился 4 июня 1975 года в г. Рязани.

В 1992 году окончил Рязанское кооперативное училище, в 1997 году – Московский университет потребительской кооперации, специальность – «Организация коммерческой деятельности и товароведение», в 2008 году – аспирантуру Российского университета кооперации.

По окончании учебы остался работать в университете; с 1996 по 2003 год занимал различные должности: от председателя студенческого профсоюзного комитета до проректора по работе с молодежью и социальным вопросам.

В 2003 году переходит в Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации на должность заместителя начальника управления кадров и оргмассовой работы, затем — заместитель управляющего делами и управляющий делами Центросоюза РФ.

В июне 2008 года назначен на должность председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и услуг Рязанской области.

В ноябре 2012 года назначен на должность министра экономического развития и торговли Рязанской области.

В июне 2013 года назначен на должность Первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области.

В декабре 2014 назначен на должность главы администрации города Рязани.

В 2018 году назначен на должность заместителя директора Департамента территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации.

С первого сентября 2020 года — директор Московского кооперативного техникума.

Кандидат экономических наук.

Награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2007).

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