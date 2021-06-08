Экс-инспектора ГИБДД судят за изнасилование подростка

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Продолжается расследование уголовного дела в отношении 28-летнего экс-сотрудника ДПС Радика Бадретдинова из Татарстана, который обвиняется в изнасиловании 16-летней девушки, пишет РИА Новости.

Пара начала встречаться зимой прошлого года в Лениногорске после непродолжительной переписки в соцсетях. Вечером 22 февраля полицейский пригласил новую знакомую прокатиться на его машине.

По версии следствия, злоумышленник припарковался у обочины и надругался над девушкой, прекрасно зная ее возраст. Во время задержания подозреваемому удалось сбежать от коллег прямо напротив здания местного отдела СК.

«Ходили слухи, что у Радика были проблемы на работе из-за того, что он не брал взятки. Его хотели уволить и искали повод» — объясняет знакомая семьи подсудимого Венера Хайдарова.

Вскоре полицейского объявили в розыск и уволили из МВД. Беглеца задержали спустя три месяца. Ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Бывший инспектор не признал вины, уверяя, что все происходило по обоюдному согласию. В конце мая обвиняемому изменили меру пресечения и отпустили под подписку о невыезде. Если вину экс-полицейского докажут, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.