Экономисты спрогнозировали рост доходов россиян на 1,6%

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года вырастут на 1,6% после падения на 2,8% в 2020-ом. Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий», участие в котором приняли 9 аналитиков из крупнейших банков, университетов и рейтинговых агентств.

Самыми пессимистичными ожиданиями поделились в НРА: там ожидают, что реальные располагаемые доходы окажутся в диапазоне от минус 2% до нуля. Номинальное увеличение будет «съедено» активным ростом цен, пояснил управляющий директор рейтинговой службы агентства Сергей Гришунин.

Динамика показателя по итогам года будет на околонулевых отметках, ожидает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Чуть более позитивные итоги года прогнозируют в SberCIB Investment Research и в МГУ — +2%. В Совкомбанке высказались о приросте в 2,2%, а в Эксперт РА — на 2,5%.

Скорректировать ситуацию с реальными доходами можно с помощью более щедрой социальной политики, направленной на поддержку семей с детьми и других наиболее уязвимых слоев, заявили эксперты.

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