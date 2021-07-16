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Пятница, 16 июля, 2021
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Экологи рассказали о загрязнении реки в Рязани

7info
Экологи рассказали о загрязнении реки в Рязани
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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Экологический рязанский альянс опубликовал ответ Минприродопользования на запрос о загрязнении ручью, который впадает в реку Быстрица в Рязани.

Сотрудники ведомства зарегистрировали значительные превышения ПДК загрязняющих веществ в природной воде. Информацию направили в природоохранную прокуратуру и рязанскую полицию.

Эксперты обследовали предприятия на улицах Промышленной и Прижелезнодорожной, территорию оврага Крутицы. Также взяли специалисты взяли пробы воды в ручье, реке Быстрица, на предприятиях.

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