Экологи рассказали о загрязнении реки в Рязани

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Экологический рязанский альянс опубликовал ответ Минприродопользования на запрос о загрязнении ручью, который впадает в реку Быстрица в Рязани.

Сотрудники ведомства зарегистрировали значительные превышения ПДК загрязняющих веществ в природной воде. Информацию направили в природоохранную прокуратуру и рязанскую полицию.

Эксперты обследовали предприятия на улицах Промышленной и Прижелезнодорожной, территорию оврага Крутицы. Также взяли специалисты взяли пробы воды в ручье, реке Быстрица, на предприятиях.