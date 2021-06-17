Экологи: озеро в Рязани превратилось в кисель из тяжёлых металлов и гниющей органики

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Активисты «ЭКА. Зелёное движение России» рассказали о ситуации с озером в районе Недостоево Рязани. В апреле 2021 года водоём поменял цвет, в мае специалисты взяли пробы воды.

– Вода была смоляно-чёрной, от озера исходил сильный неприятный запах, – пишут экологи, отмечая, что во впадающем в озеро ручье окрашенность была более интенсивной. Туда попадают ливневые стоки нескольких предприятий.

Сейчас стали известны результаты экспертизы. Выяснилось, что в озере превышение ПДК кадмия и меди в среднем в 10 раз, свинца – в 17 раз, никеля – в 25 раз, марганца – в 16 раз, хрома – в 2 раза.

Волонтёры напомнили, что похожая ситуация с озером была в 2018 году. Тогда рязанские власти предположили, что в воду попали отходы из шламоотвала советских времён.

Экологи считают, что сейчас необходимо думать не о сокрытии масштабов загрязнения, а о последствиях катастрофы. Юрист организации направил обращения в Минприроды и Росприроднадзор.