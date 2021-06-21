Эко-контроль обойдется бизнесу в 300 млрд рублей

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Установка датчиков автоматического контроля выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях может стоить бизнесу 300 млрд рублей в течение четырех лет. Речь идет об оснащении системами не менее 10 тыс. источников (на 3 тыс. предприятий первой категории по уровню негативного воздействия минимум по три-четыре источника — дымовые трубы, вентиляционные шахты, и тд.). Об этом говорится в письме главы РСПП Александра Шохина министру экологии Александру Козлову от 19 мая (есть у «Известий»).

В документе сказано, что при разработке систем автоматического контроля компании столкнулись с необходимостью оснащать оборудованием мелкие источники выбросов, и это не имеет никакого природоохранного значения, создает громоздкую систему (на первых 300 предприятиях придется отслеживать 100 тыс. показателей на источниках) и увеличивает стоимость системы вдвое.

Чтобы избежать больших издержек, бизнес предлагает пересмотреть обязательную установку автоматических систем контроля источников, вклад которых в годовой выброс составляет менее 10%.

В Минприроды «Известиям» сказали, что датчиками автоматического контроля должны быть оборудованы абсолютно все предприятия, деятельность которых сопряжена с вредными выбросами, независимо от размера производства.

В Минпромторге отметили, что важно понимать, какие вещества улавливать, какие измерять, так как вероятна ситуация, в которой выбросы могут быть незначительны, а фактическая стоимость датчика снимающего показания будет непомерно велика.

Председатель комитета ТПП по природопользованию и экологии Сергей Алексеев сказал «Известиям», что палата ранее направляла вице-премьеру Виктории Абрамченко резолюцию с похожими предложениями. В ней указано, что создание автоматической системы мониторинга окружающей среды может стать слишком затратным для компаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Оторви на выброс: экоконтроль обойдется бизнесу в 300 млрд