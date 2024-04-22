Екатеринбуржец зарезал обидевшего его дочь мигранта

Житель Екатеринбурга мог убить гражданина Таджикистана, который обидел его дочь-подростка, пишет URA.RU со ссылкой на источник.

По предварительной версии, 13-летняя девочка пожаловалась отцу, что ее побил сожитель матери. Им оказался 40-летний мигрант.

Вскоре екатеринбуржец приехал в дом на улицу Минометчиков. Там он застал обидчика ребенка в подъезде. Мститель достал нож и ударил им оппонента минимум 37 раз. Потерпевший умер на месте.

Нападавший сам пришел с повинной в полицию, его задержали. Возбуждено дело по статье «Убийство».