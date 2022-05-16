Екатеринбуржцы пожаловались на нашествие клещей в парке «Оленьи ручьи»

Александр Ильин

Жители Екатеринбурга и Свердловской области пожаловались на нашествие клещей в природном парке «Оленьи ручьи», пишет портал E1.RU.

Одна из посетительниц парка рассказала, что каждый третий, кто обращается в травмпункт с укусом, был атакован в «Оленьих ручьях».

«Их там море!», — заявила девушка.

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Екатеринбуржцы рассказали, что не заходят в высокую траву, передвигаются только по тропинкам, но всё равно находят на себе клещей.

По последним данным, более 4500 уральцев стали жертвами клещей.

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