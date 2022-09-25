Екатеринбуржцев посреди ночи разбудил странный и страшный гул

Жителей Екатеринбурга разбудил громкий прерывистый гул, который слышали в разных районах города, пишет E1.RU.

Звук, похожий на приближающийся и отдаляющейся самолет, был замечен на Химмаше, Уктусе, ЖБИ, в Академическом, в Пионерском районе и в районе Шарташа, а также в Березовском.

«Странный, страшный гул. Похоже на шум самолетов, с какими-то еще хаотичными шумами в добавок», – рассказал один из екатеринбуржцев.

Горожане отметили, что шум был слышен в период с 02:30 до 03:00, после чего прекратился.