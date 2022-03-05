Екатерина Васильева:Оркестр – это сотворчество единомышленников

Накануне международного женского дня 8 марта мы встретились с дирижёром оркестра Рязанского областного музыкального театра Екатериной Васильевой. В беседе с главным редактором «7info » Надеждой Майоровой талантливый музыкант раскрыла секрет дирижёрской палочки и не только….

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— Екатерина, как Вы стали дирижёром?

— Волею судьбы. Никогда не стремилась победить мужчин. Было стремление заниматься тем, что интересно. Закончив консерваторию как пианистка, попала на работу в Иоанно- Предтеченский Астраханский монастырь, где иеромонах Антоний благословил меня на работу с детьми и я стала руководителем вокально-инструментального ансамбля. Являясь максималисткой в профессии поняла, что знаний недостаточно. И сначала брала частные уроки у хормейстера — заведующей кафедрой хорового отделения Астраханского колледжа Никитиной Ниной Анатольевной. Она влюбила меня в профессию дирижёра, и я решила получить профессиональное образование.

На последнем курсе я приняла участие в конкурсе хоровых дирижёров. В одном из туров надо было продирижировать оперную сцену. Мне достался отрывок из «Царской невесты» и с головой погрузившись в процесс, я приняла решение «окунуться в оркестр» и стать дирижёром оперно-симфонического оркестра.

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— Вы из Рязани?

— Я из города Кораблино. Родилась в творческой семье. Мама пианистка. Папа художник и историк. Пошла по маминым стопам и после музыкальной школы поступила в Музыкальный колледж им. Братьев Пироговых на фортепианное отделение к педагогу Людмиле Дмитриевне Антифеевой, давшей мне «путёвку в жизнь». Во многом благодаря ей я с отличными оценками закончила колледж и поступила в Астраханскую государственную консерваторию.

— Почему в Астрахань?

— Я по совету Людмилы Дмитриевны поехала в Астраханскую консерваторию на прослушивание. Влюбилась в этот южный город. Красивый, многонациональный, очень приветливый. Была весна. Светило солнце. Атмосфера социокультурного колорита присутствовала не только в архитектуре, но и витала в воздухе. И я поняла, что хочу продолжить профессиональное образование здесь.

— Как находите баланс?

— Я не считаю, что дирижёр должен быть авторитарным. Он должен быть самим собой. Я, как женщина, стараюсь быть честной, порядочной и искренней. И музыканты это чувствуют.

— Как дирижёр может «прикрыть» случайную фальшивую ноту?

— Профессионал всегда услышит фальшивую ноту. Поэтому, придя в театр или филармонию, нужно отвлечься от своей профессиональной принадлежности и наслаждаться звуками музыки.

— Как формируется стиль дирижёра?

— Я, как начинающий дирижёр, в поисках своего стиля. Здесь, по моему мнению, всё лучшее надо брать у мужчин. Мне нравится простота и строгость. Жесты дирижёра должны быть информативны для музыкантов. Сейчас есть возможность для творческих экспериментов… Дирижёры танцуют канкан, делают на сцене акробатические номера, но, по — моему, к музыке это не имеет никакого отношения. Я считаю, что дирижёр не должен перетягивать на себя одеяло и отвлекать зрителей от музыки.

— Откройте секрет дирижёрской палочки?

— Палочка – это продолжение руки дирижёра. Она покупается в музыкальном магазине, подбирается индивидуально, должна быть удобна.

У меня палочек несколько, но на концерты я выхожу с одной. Она мне очень дорога. Это подарок друзей.

— Вы около 20 лет прожили в Астрахани. Почему вернулись обратно в Рязань?

— Я приняла участие в проекте New Opera World, проходившей на малой сцене Большого театра. В проект собирали молодых музыкантов из разных городов и стран и в течение месяца ставили оперу. Мне посчастливилось быть ассистентом дирижёра оперы Джакомо Пуччини «Сестра Анжелика». Заручившись рекомендациями команды проекта и Большого театра, я разослала своё резюме и получила несколько предложений, в том числе от филармонии Кузбасса. 2 года я работала с симфоническим оркестром, стала художественным руководителем и дирижёром камерного оркестра. Но внешние обстоятельства, а в частности пандемия, сделали невозможным совмещать работу и личную жизнь. Я с удовольствием приняла приглашение от Рязанского музыкального театра и воссоединилась с семьей.

— Я правильно понимаю, что супруг тоже музыкант?

— Да и он сам и его семья.Собираемся вместе, музицируем, правда, сейчас всё реже. Но когда выходные совпадают с церковными праздниками, я стараюсь попасть в село Симеон Рязанской области, где в храме Симеона Столпника служит мой брат. Тогда семья воссоединяется. Брат служит, а мы с мамой поём на клиросе.

— Над чем сейчас работаете?

— В настоящее время мы работаем над постановкой оперетты Имре Кальмана «Баядера». Режиссёром — постановщиком стал Андрей Цветков-Толбин, с которым мы впервые встретились на проекте New Opera World. Я счастлива вновь поработать с ним. Думаю, что это будет уникальная постановка.

— Кто для вас кумир в профессии?

— Для меня образец для подражания Карлос Клайбер. Внутренняя глубина, наполненность, интеллигентность и образованность чувствуются в его манере дирижирования. Глаз невозможно оторвать.