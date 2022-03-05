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Суббота, 5 марта, 2022

Екатерина Васильева:Оркестр – это сотворчество единомышленников

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Екатерина Васильева:Оркестр – это сотворчество единомышленников

Екатерина Приведенцева

Накануне международного женского дня  8 марта мы встретились с дирижёром оркестра Рязанского  областного музыкального театра Екатериной Васильевой. В беседе с главным редактором «7info » Надеждой Майоровой  талантливый музыкант раскрыла секрет дирижёрской палочки и не только….

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Екатерина, как Вы стали дирижёром?

 — Волею судьбы. Никогда не стремилась победить мужчин. Было стремление заниматься тем, что интересно.  Закончив консерваторию   как пианистка, попала на работу в Иоанно- Предтеченский Астраханский монастырь, где иеромонах Антоний благословил меня на работу с детьми и я стала  руководителем вокально-инструментального ансамбля. Являясь максималисткой в профессии поняла, что знаний недостаточно. И  сначала брала частные уроки у хормейстера  — заведующей кафедрой хорового отделения Астраханского колледжа  Никитиной Ниной Анатольевной. Она влюбила меня в профессию дирижёра, и я решила получить профессиональное образование.

На последнем курсе я приняла участие в конкурсе хоровых дирижёров. В одном из туров надо было продирижировать оперную сцену. Мне достался отрывок из «Царской невесты» и с головой погрузившись в процесс,   я приняла решение «окунуться в оркестр» и стать дирижёром оперно-симфонического оркестра.

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 — Вы из Рязани?

 — Я из города Кораблино. Родилась в творческой семье. Мама пианистка. Папа художник и историк. Пошла по маминым стопам и после музыкальной школы поступила в Музыкальный колледж им. Братьев Пироговых на фортепианное отделение к педагогу Людмиле Дмитриевне Антифеевой, давшей мне «путёвку в жизнь».  Во многом благодаря ей я с отличными оценками закончила колледж и поступила в Астраханскую государственную консерваторию.

 —  Почему в Астрахань?

  —  Я по совету Людмилы Дмитриевны поехала в Астраханскую консерваторию на прослушивание. Влюбилась в этот южный город. Красивый, многонациональный, очень приветливый. Была весна. Светило солнце. Атмосфера социокультурного колорита присутствовала не только в архитектуре, но и витала в воздухе. И я поняла, что хочу продолжить профессиональное образование здесь.

 — Как находите баланс?

 — Я не считаю, что дирижёр должен быть авторитарным. Он должен быть самим собой. Я, как женщина, стараюсь быть честной, порядочной и искренней. И музыканты это чувствуют.

 —   Как дирижёр может «прикрыть» случайную фальшивую ноту?

 — Профессионал  всегда услышит фальшивую ноту. Поэтому, придя в театр  или филармонию, нужно отвлечься от своей профессиональной принадлежности и наслаждаться звуками музыки.

 —  Как формируется стиль дирижёра?

  — Я, как начинающий дирижёр,  в поисках своего стиля.  Здесь, по моему мнению, всё лучшее надо брать у мужчин. Мне нравится простота и строгость.  Жесты дирижёра должны быть информативны для музыкантов. Сейчас есть возможность для творческих экспериментов… Дирижёры танцуют канкан,   делают на сцене  акробатические номера, но, по — моему, к музыке это не имеет никакого отношения. Я считаю, что дирижёр не должен перетягивать на себя одеяло и отвлекать зрителей от музыки.

 — Откройте секрет дирижёрской палочки?

 — Палочка – это продолжение руки дирижёра. Она покупается в музыкальном магазине, подбирается  индивидуально, должна быть удобна.

 У меня палочек несколько, но на концерты я выхожу с одной. Она мне очень дорога. Это подарок друзей.

 — Вы около 20 лет прожили в Астрахани.  Почему вернулись обратно в Рязань?

 — Я приняла участие в проекте New Opera World, проходившей на малой сцене Большого театра. В проект собирали молодых музыкантов из разных городов  и стран и в течение месяца  ставили оперу.  Мне посчастливилось быть ассистентом дирижёра оперы Джакомо Пуччини  «Сестра Анжелика».  Заручившись рекомендациями команды проекта и  Большого театра,  я разослала своё резюме и получила несколько предложений, в том числе от филармонии Кузбасса. 2 года я работала с  симфоническим оркестром,  стала художественным руководителем и дирижёром камерного оркестра. Но внешние обстоятельства,  а в частности пандемия, сделали невозможным совмещать работу и личную жизнь.  Я с удовольствием приняла приглашение от Рязанского музыкального театра и воссоединилась с семьей.

 —  Я правильно понимаю, что супруг тоже музыкант?

 — Да  и он сам и его семья.Собираемся вместе, музицируем, правда, сейчас всё реже. Но когда  выходные совпадают с церковными праздниками, я стараюсь попасть в село Симеон Рязанской области, где в храме Симеона Столпника служит мой брат. Тогда семья воссоединяется. Брат служит, а мы с мамой поём на клиросе.

 — Над чем сейчас работаете?

— В настоящее время мы работаем над постановкой оперетты Имре Кальмана «Баядера». Режиссёром — постановщиком стал  Андрей Цветков-Толбин, с которым мы впервые встретились на проекте New Opera World.  Я счастлива вновь поработать с  ним. Думаю, что это будет уникальная постановка.

 — Кто для вас кумир в профессии?

 —  Для меня образец для подражания Карлос  Клайбер. Внутренняя глубина, наполненность, интеллигентность и образованность  чувствуются в его манере дирижирования. Глаз невозможно оторвать.

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