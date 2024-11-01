Пятница, 1 ноября, 2024
На главнуюНовости кино и телевидения

«Её хватит инфаркт». Ляйсан Утяшева «уколола» соперницу в первом выпуске шоу «Звёздные танцы» на ТНТ

Дата публикации

Алексей Самохин

В это воскресенье, 3 ноября, в 21:30 телеканал ТНТ откроет новую главу самого известного танцевального шоу страны — выйдет первый выпуск шоу «Звездные танцы» (16+). В проекте принимают участие 10 пар. В каждой — профессиональный танцовщик и звезда. У наставниц шоу Ляйсан Утяшевой и Татьяны Денисовой будут свои команды по пять пар.

Одна пара станет ударом для Татьяны Денисовой. Ильдар Гайнутдинов покажет очень пластичный и гибкий номер со своей танцевальной партнершей Евгенией Медведевой.

Ляйсан Утяшева: «От этой пары Татьяну Денисову хватит инфаркт. Я не желаю тебе этого. Я знаю, что для Тани это будет очень больно. А для меня это большая честь — именно этот танцовщик в моей команде».

Однако месть от Татьяны Денисовой не заставит себя долго ждать. В команде Татьяны большая «танцевальная любовь» Ляйсан Утяшевой — победитель шоу «Танцы. Битва сезонов» Антон Пануфник.

Ляйсан Утяшева: «Таня! Это очень больно! Это ответочка в самое сердце. Антон Пануфник сжег мое сердце еще в „Битве сезонов“ и, конечно же это очень больно, потому что он моя танцевальная любовь».

Новости рубрики
Новости кино и телевидения

НТВ покажет остросюжетный детектив «Комитет»

События сериала охватывают период с 1967 по 2005 годы. В центре сюжета – история трёх друзей
Новости кино и телевидения

НТВ покажет продолжение боевика «Чёрный пёс» с Владимиром Епифанцевым

В этот раз Андрей Рубцов столкнётся с киллером, который устраняет известных людей.
Новости кино и телевидения

Рязанский пожарный отправился в Таиланд за сокровищами СТС

3 ноября в 20:30 на СТС состоится премьера приключенческой телеигры «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) с ведущим Дмитрием Масленниковым.