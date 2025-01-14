Дзюдоистка Ольга Баранова погибла в 33 года

Погибла тверская дзюдоистка Ольга Баранова, сообщает федерация дзюдо региона.

Представители федерации сообщили ТАСС, что девушка скончалась в результате несчастного случая. Без согласия родственников обстоятельства её гибели разглашать не имеют права.

— Она давно уже не являлась спортсменкой, Ольга завершила карьеру и, по нашей информации, работала тренером по фитнесу», — рассказали в Тверской федерации дзюдо.

Баранова была призёром первенства России среди кадетов и юниоров, выигрывала серебро всероссийской юниорской Спартакиады.

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Прощание с Ольгой Барановой (Фадеевой) состоится в четверг, 16 января в 15:00 в Храме Святого Пантелеимона по адресу: г. Тверь, Петербургское ш., 105 Б.