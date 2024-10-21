Джигана и Оксану Самойлову ждет «Большое переселение» в новом реалити ТНТ

1 ноября в 18.30 на ТНТ стартует новое реалити «Большое переселение», участниками которого станет звёздная семья Джигана и Оксаны Самойловой. Зрители телеканала станут свидетелем беспрецедентного социального эксперимента. В нем самая популярная семья шоу-бизнеса поменяется жизнью с людьми из глухой деревни, чтобы понять, сможет ли она потянуть проблемы и заботы обычных людей, и правда ли, что лакшери жизнь настолько заманчива.

В семье Морозовых четверо детей. Они живут в деревне в Вологодской области, ведут своё нехитрое хозяйство из кур и коз, разводят огород и справляются с разными бытовыми проблемами, без которых невозможно себе представить деревенскую жизнь.

В семье Джигана и Оксаны Самойловой тоже четверо детей, и их жизнь похожа на сказку — роскошный особняк, постоянные путешествия, дорогие машины и публичность. Однажды Оксана Самойлова поделилась в социальных сетях большой проблемой: половина их бассейна вылилась и затопила первый этаж дома, испортив все вещи и сломав лифт. В комментариях под этим постом Вера Морозова предложила Оксане пожить в деревне и попробовать на вкус другую жизнь.

В новом реалити шоу «Большое переселение» деревенская семья Морозовых бросит вызов самой гламурной и многодетной семье шоу-бизнеса — семье Джигана и Оксаны Самойловой. Морозовы отправятся жить в роскошный особняк Джигана, а семья Джигана — в деревенские «апартаменты» Морозовых.

Смогут ли те, кто привык к роскошной жизни, адаптироваться в деревне? И смогут ли те, кто никогда не видел роскоши, выжить в лакшери условиях? ТНТ поменяет местами две семьи и проверит, что из этого вышло.

Оксана Самойлова: «Все думают, что нам слабо выжить в деревне, что мы очень нежные и всё такое. Почему важно, чтобы мы всей семьей оказались в таких условиях? Мы с Денисом выросли в суровой реальности, без денег и без каких-то удобств, с разными лишениями, с родителями-алкоголиками и так далее. Я помню, что какой-нибудь окорочок мама растягивала на неделю. Прямо беднота! Наши дети родились и выросли в абсолютно других обстоятельствах, они не знают лишений, они не знают неудобств, они получают все, что можно буквально с первого раза. Им, честно говоря, по факту даже мечтать не о чем. И мне кажется это для них будет классным, полезным уроком, чтобы они поняли, как бывает. Поняли, что даже в таких обстоятельствах можно быть счастливым».

Смотрите шоу «Большое переселение» с 1 ноября в 18.30 на ТНТ.

Возрастное ограничение 16+