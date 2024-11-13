Джиган и Оксана Самойлова столкнутся с потерей в шоу «Большое переселение»   

Переезд в деревню дался Джигану и Оксане Самойловой достаточно легко. Они быстро обустроили быт и наладили «производство». Однако в новом выпуске реалити-шоу «Большое переселение» (16+) звёздную пару ждёт неожиданное событие, которое потрясёт их до глубины души. Они столкнуться с потерей, которая разделит их пребывание в шоу на «до» и «после».
Несмотря на отчаяние, звёздной семье всё же придётся справиться с эмоциями и вернуться к повседневным деревенским будням, ведь в деревне нет домработниц, нянь и психологов.