Джиган и Оксана Самойлова столкнутся с потерей в шоу «Большое переселение»   

Переезд в деревню дался Джигану и Оксане Самойловой достаточно легко. Они быстро обустроили быт и наладили «производство». Однако в новом выпуске реалити-шоу «Большое переселение» (16+) звёздную пару ждёт неожиданное событие, которое потрясёт их до глубины души. Они столкнуться с потерей, которая разделит их пребывание в шоу на «до» и «после».

«Это ужасно!», — выскажется Джиган.

«Я не знаю, что делать, не знаю, как сказать об этом семье Морозовых, не знаю, как самой это переварить в голове. Пока непонятно, как с этим жить дальше», — отреагирует на ситуацию Оксана Самойлова.

Несмотря на отчаяние, звёздной семье всё же придётся справиться с эмоциями и вернуться к повседневным деревенским будням, ведь в деревне нет домработниц, нянь и психологов.