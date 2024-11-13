Среда, 13 ноября, 2024
На главнуюНовости кино и телевидения

Джиган и Оксана Самойлова столкнутся с потерей в шоу «Большое переселение»   

Дата публикации

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

Переезд в деревню дался Джигану и Оксане Самойловой достаточно легко. Они быстро обустроили быт и наладили «производство». Однако в новом выпуске реалити-шоу «Большое переселение» (16+) звёздную пару ждёт неожиданное событие, которое потрясёт их до глубины души. Они столкнуться с потерей, которая разделит их пребывание в шоу на «до» и «после».

«Это ужасно!», — выскажется Джиган.

«Я не знаю, что делать, не знаю, как сказать об этом семье Морозовых, не знаю, как самой это переварить в голове. Пока непонятно, как с этим жить дальше», — отреагирует на ситуацию Оксана Самойлова.

Несмотря на отчаяние, звёздной семье всё же придётся справиться с эмоциями и вернуться к повседневным деревенским будням, ведь в деревне нет домработниц, нянь и психологов.

Новости рубрики
Новости кино и телевидения

Представлен трейлер праздничной новогодней сказки «Звезды в Сибири»

Клава Кока доит козу, Тимур Батрутдинов и Дмитрий Маликов сражаются на мечах, Ольга Бузова принимает роды, а Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин ползут по сибирским сугробам
Новости кино и телевидения

Представлен трейлер новогодней комедии «Совсем ошалели»

Картина выйдет на российские экраны 12 декабря.
Новости кино и телевидения

Семья Джигана продолжит адаптироваться к деревенской жизни в новом выпуске шоу «Большое переселение» на ТНТ

Новый выпуск шоу выйдет 8 ноября в 18:30 на ТНТ.